برنامج الأغذية العالمي يحذر : لبنان يتجه بسرعة نحو أزمة أمن غذائي

أكد برنامج الأغذية العالمي أن لبنان يتجه بسرعة نحو أزمة أمن غذائي مع تعطيل الحرب للإمدادات.

وتعود الجبهة اللبنانية لتتصدر مشهد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وسط مؤشرات متسارعة تنذر باتساع رقعة المواجهة وخروجها عن نطاقها التقليدي، فبعد أشهر من التوترات المتقطعة والضربات المحدودة، دخلت العمليات العسكرية مرحلة أكثر حدة وخطورة، مع انتقال واضح من نمط القصف الجوي المكثف إلى تحركات برية مباشرة في جنوب لبنان، بما يعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة الاشتباك وحدوده.



هذا التصعيد يتزامن مع محاولات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وهي التفاهمات التي تبدو مهددة بالانهيار في ظل تسارع وتيرة الأحداث على الأرض.

وبينما تسعى أطراف دولية وإقليمية إلى تجنب الانزلاق نحو حرب شاملة، تفرض الوقائع الميدانية مسارًا مختلفًا، قد يدفع بالمنطقة إلى مواجهة مفتوحة يصعب احتواؤها.

ومع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الرسائل الميدانية، تبقى التساؤلات مفتوحة حول حدود هذا التصعيد، وإلى أي مدى يمكن أن تتطور الأوضاع في ظل غياب أفق سياسي واضح، وتزايد المؤشرات على أن المنطقة تقف على حافة مرحلة جديدة، قد تكون الأكثر اضطرابًا منذ سنوات.