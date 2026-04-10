وزير خارجية فرنسا: يجب ألا يكون لبنان كبش فداء لحكومة إسرائيلية محبطة من وقف إطلاق النار



أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن إضعاف الدولة اللبنانية وتأجيج التوترات بين الطوائف يؤدي لتقوية حزب الله داعيا سلطات الاحتلال إلى وقف ضرب البنية التحتية المدنية وعدم احتلال جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة لاكروا عن وزير الخارجية الفرنسي القول : على حزب الله تسليم أسلحته للدولة اللبنانية.

وإختتم وزير الخارجية الفرنسي تصريحاته قائلا : يجب ألا يكون لبنان كبش فداء لحكومة إسرائيلية محبطة من وقف إطلاق النار.



وكان وزيرا خارجية فرنسا وباكستان أعربا عن قلقهما إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان.

وشدد الوزيران على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واحترامه.