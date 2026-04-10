إسبانيا: الحرب في لبنان عار على الإنسانية وأرقام الضحايا والجرحى لا يمكن السكوت عليها

أكد وزارة الخارجية الإسباني أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط هي نتيجة الهجوم الأحادي من قبل "إسرائيل" والولايات المتحدة على إيران.

وشددت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها على دعم باكستان في عملية التفاوض، مشيرة إلى أن موقف إسبانيا من اليوم الأول هو دعم التوصل لوقف لإطلاق النار.

كما أكدت الخارجية الإسبانية أن عدوان "إسرائيل" ضد لبنان غير مقبول واستمراره قد ينهي اتفاق وقف إطلاق النار

وذكرت أيضا الخارجية الاسبانية أن الحرب في لبنان عار على الإنسانية وأرقام الضحايا والجرحى والنازحين لا يمكن السكوت عليها.