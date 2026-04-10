الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستهداف سيارات الإسعاف في لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

أثار تهديد صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارات إسعاف في لبنان جدلًا واسعًا، بعد تصريحات للمتحدث باسمه أفيخاي أدرعي اتهم فيها حزب الله باستخدام هذه المركبات لأغراض عسكرية.

وقال أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، إن الحزب يقوم بـ“استخدام عسكري واسع” لسيارات الإسعاف، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع أي نشاط من هذا النوع “وفقًا للقانون الدولي”، بما يشمل استهداف وسائل يُشتبه في استخدامها لأغراض قتالية.

غياب الأدلة وتصاعد المخاوف

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي، حتى الآن، أدلة علنية تدعم هذه الاتهامات، ما أثار تساؤلات وانتقادات بشأن طبيعة هذه التصريحات وتوقيتها، خاصة في ظل تصاعد التوترات على الجبهة اللبنانية.

وتثير هذه التصريحات مخاوف كبيرة لدى منظمات إنسانية، إذ تعد سيارات الإسعاف والمرافق الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافها إلا في حال استخدامها بشكل مباشر في عمليات عسكرية، وهو ما يتطلب إثباتات واضحة.

ويرى مراقبون أن مثل هذه التهديدات قد تزيد من مخاطر استهداف البنية التحتية الطبية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية.

تصعيد في الخطاب العسكري

يأتي هذا التطور في سياق تصعيد متبادل بين إسرائيل وحزب الله، حيث تتكرر الاتهامات باستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، وهي مسألة لطالما كانت محل جدل في النزاعات المسلحة.

في ظل غياب أدلة معلنة، يبقى هذا الملف حساسًا، بين الاعتبارات الأمنية التي تطرحها إسرائيل والتحفظات القانونية والإنسانية التي تحذر من استهداف منشآت مدنية، ما يعكس تعقيد المشهد على الأرض.

والتهديد باستهداف سيارات الإسعاف يفتح بابًا خطيرًا في مسار التصعيد، ويضع المجتمع الدولي أمام تساؤلات حول مدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل استمرار التوترات.

لبنان حزب الله جنوب لبنلن الاحتلال إسرائيل

