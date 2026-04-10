طلب إحاطة بالبرلمان لإنهاء أزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بشأن استمرار تجاهل تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه في الجامعات والمراكز البحثية والجهاز الإداري للدولة.

وأكد النائب ياسر قدح في طلبه الذي كان قد تقدم به رسميا للمجلس الموقر، أن مصر تعاني منذ أكثر منذ عشر سنوات من فجوة كبيرة في الاستفادة من "صفوة" عقولها الشابة، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب يمثلون ثروة قومية استثمرت فيها الدولة مليارات الجنيهات لتعليمهم وتدريبهم، وأضاف، أنه من المؤسف أن نرى هذه الكفاءات في مهب البطالة أو في مهن لا تليق بمؤهلاتهم، مما يغذي ظاهرة "هجرة العقول" للخارج ويحبط الطلاب الحاليين عن التفوق الدراسي.

وتساءل النائب ياسر قدح عن مصير الحصر الشامل الذي قام به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لهذه الفئات، وعن المعوقات الحقيقية التي تمنع صدور قرار واضح باستيعابهم، خاصة في ظل وجود احتياجات فعلية في العديد من القطاعات الحكومية والمراكز البحثية التي تعاني نقصاً في الكوادر المؤهلة.

وطالب النائب ياسر قدح بضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بشكل عاجل، لمناقشة الأسباب التي أدت لهذا التوقف الطويل، ووضع جدول زمني محدد لإنهاء هذه الأزمة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة، مؤكداً أن هذا التحرك يأتي إنصافاً للشباب وحفاظاً على كرامة البحث العلمي في مصر.