ثريا البدوي في حوارها لـ«صدى البلد»: تطوير الدراما الطريق لاستعادة الإعلام كقوة ناعمة..خريجو الإعلام بحاجة لتعزيز مهارتهم لمواكبة سوق العمل..وماسبيرو يفتقر لرؤية إصلاحية تدعم الهوية القومية للدولة

النائبة الدكتورة ثريــا البدوي ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب في حوارهــا لـ«صدى البلد»:

لجنة تطوير الإعلام تواجه التحديات بشفافية لصياغة رؤية إصلاحية متوازنة وقابلة للتنفيذ

تقنين استخدام الأطفال للسوشيال ميديا ضرورة وطنية لحماية النشء

مناهج الإعلام في مصر تجمع بين التقليدي والرقمي لمواكبة التطورات الحديثة

التحلي بالنزاهة والعمل الجاد الطريق لإعداد قادة الإعلام غدا

خريجو الإعلام بحاجة لتطوير الذات واكتساب المهارات التطبيقية لمواكبة سوق العمل

استعادة الإعلام كأداة للقوة الناعمة يحتاج تطوير الدراما الواقعية والتنبيهية

تطوير ماسبيرو ضرورة للحفاظ على قيمته التاريخية وتعزيز الهوية القومية للدولة المصرية

تطوير الخطاب الإعلامي المصري خارجيًا يتطلب فهم ثقافة الآخر والتواصل بلغة الجمهور المستهدف

قصور الثقافة و الإعلام و الدراما ودعم الهوية القومية على رأس أولويات اللجنة

في وقت تتسارع فيه التطورات والتحديات الإعلامية والتكنولوجية، طرحت الدكتورة ثريا البدوي ، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، و رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، خلال حوارها لـ« صدى البلد» عددًا من الملفات الهامة التي تتناول تطوير المنظومة الإعلامية والثقافية في مصر.

و ركزت « البدوي» على تطوير الإعلام بمختلف محاوره، من تحديث القنوات الحكومية والخاصة، وتطوير برامج التوك شو، إلى جانب العمل على إنتاج المزيد من الدراما التنبيهية والتاريخية، مؤكدة أن الهدف هو صياغة رؤية إصلاحية متوازنة تواكب التطورات الحديثة وتدعم الهوية القومية للدولة .

كما أشارت رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب إلى مشروع قانون تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن نجاح تطبيقه لا يقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والجهات التشريعية، مع التأكيد على أن الهدف هو التوعية والحماية بعيدًا عن منطق المنع أو التضييق.



وسلطت الضوء على أولويات اللجنة الحالية في متابعة خطط الوزارات والهيئات الإعلامية، ومناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالقصور الثقافية، الإعلام، الدراما، والآثار، مؤكدة على أهمية الشفافية والمهنية في كل ما يُعرض أمام الرأي العام، والعمل على صياغة رؤى إصلاحية متوازنة قابلة للتنفيذ.

وإلى نــص الحــوار:

- بداية.. تم تشكيل لجنة لتطوير الإعلام وتم رفع توصياتها للرئيس السيسي.. ما التحديات التي تواجه الإعلام و ما رؤيتك لتطويره ؟

الحقيقة تم تشكيل لجنة لتطوير الإعلام بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وضمت اللجنة ما يقرب من 65 إلى 67 عضوًا من مختلف التخصصات والخبرات، اضطلعت بمهمة وضع تصور شامل واستراتيجي لتطوير المنظومة الإعلامية في مصر، بما يواكب التحديات الراهنة ويعزز دور الإعلام في دعم الوعي المجتمعي.



وهنا لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل التقرير في الوقت الراهن، لحين اعتماده رسميًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و هنا لن ننسي الدور الذي قام به المهندس خالد عبد العزيز ، والذي بذل جهدًا كبيرًا ومقدرًا في إدارة عمل اللجنة، من خلال تنظيم العمل عبر عدد من اللجان النوعية المتخصصة المنبثقة عنها.

هذه اللجان شملت عدة محاور رئيسية، من بينها لجنة التدريب، ولجنة تطوير قطاع القنوات الخاصة، ولجنة تطوير القنوات الحكومية، إلى جانب لجنة التشريعات، ولجنة السياسات الإعلامية، وكذلك لجنة الموازنة والتمويل،مشيرة إلى أن كل لجنة أعدت تقريرًا تفصيليًا في نطاق اختصاصها.

هذه التقارير تم تجميعها ومراجعتها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تمهيدًا لصياغة تقرير نهائي متكامل تم رفعه إلى القيادة السياسية.

وعلى الرغم من وجود تحديات كبيرة ، اتسمت اللجنة بدرجة كبيرة من الشفافية والمهنية، سواء في عرض التحديات التي تواجه قطاع الإعلام، أو في رصد نقاط القوة والإيجابيات، مؤكدة أن التقييم الموضوعي يقتضي النظر إلى الصورة الكاملة دون إغفال ما تحقق من إنجازات، بالتوازي مع تشخيص أوجه القصور، بما يضمن صياغة رؤية إصلاحية متوازنة وقابلة للتنفيذ.





- ما رأيك في مشروع قانون تقنين استخدامات الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي ؟

مشروع تقنين استخدام الأطفال للسوشيال ميديا مشروع رائع مقترح من فخامة الرئيس السيسي، كما أنه يُعد مبادرة مهمة تهدف إلى حماية النشء، مشيرة إلى أن الفكرة حظيت باهتمام ودعم من القيادة السياسية، لما تمثله من استجابة ضرورية لمخاطر الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل.



نجاح تطبيق هذا القانون لا يرتبط فقط بالنصوص التشريعية، وإنما يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة، إلى جانب دور مجلس النواب ولجانه النوعية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشارت أن مشروع القانون ينص على عدم السماح للأطفال دون سن الـ 16 عامًا باستخدام الإنترنت بشكل مستقل، إلا أن الواقع العملي يفرض تحديات كبيرة، من بينها إمكانية استخدام الطفل لهواتف ذويه، أو إدخال بيانات غير صحيحة للتحايل على ضوابط التسجيل، فضلًا عن استخدام بعض الوسائل التقنية مثل برامج إخفاء الهوية أو الدخول إلى مواقع مشفرة، وهو ما يستوجب التعامل مع القضية برؤية أكثر شمولًا.



وهنا أوضح أن المواجهة لا يجب أن تعتمد على الرقابة فقط، بل يجب أن تسبقها عملية توعية حقيقية تستهدف بناء وعي النشء بخطورة الاستخدام غير الرشيد، مؤكدة أهمية أن يدرك الأطفال أن الهدف من هذا القانون حمايتهم وصون مصالحهم، وليس فرض قيود أو حظر عليهم.



كما أؤكد أن الهدف الأساسي لمشروع القانون يتمثل في تنظيم وتقنين عملية الاستخدام بشكل متوازن، بشكل يحقق الحماية دون المساس بحقوق الاستخدام، بعيدًا عن منطق المنع أو التضييق، وبما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.



- الرئيس السيسي وجه باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بإجراء انتخابات المحليات.. هل الدولة جاهزة في الوقت الحالي لإجرائها؟

توجيهات الرئيس بشأن استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمحليات تعكس اهتمام الدولة بتفعيل هذا الملف المهم، وبالطبع الدولة جاهزة لإجراء انتخابات المجالس المحلية.



ومن المقرر مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية قريبًا داخل الجلسة العامة بمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره، بما يسمح بالمضي قدمًا نحو تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري.



- من واقع خبرتك كعميدة سابقة لكلية الإعلام، هل مناهج الإعلام في مصر تحتاج إلى تطوير؟

المناهج الإعلامية في مصر تتسم بالمرونة ومواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن إدارة جامعة القاهرة بقيادة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق ، تتميز باليقظة لكل ما هو جديد في عالم الإعلام والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

فور ظهور الذكاء الاصطناعي ، وجه رئيس جامعة القاهرة بأن تنشيء وحدة للذكاء الإصطناعي في كل كلية على حدة، و كلية الإعلام جامعة القاهرة استجابت سريعًا لظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء وحدة متخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إدراج مقررات ودليل إرشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ضمن المناهج.



جميع المقررات في الكلية تجمع بين الجانب التقليدي في الإعلام والجانب التكنولوجي الحديث، موضحة أن برامج الدراسة تهدف إلى تعليم الطلاب التفكير النقدي، وتمكينهم من استخدام التطبيقات الرقمية بشكل فعال، بالإضافة إلى تنمية مهارات التمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة.



الكلية تعمل باستمرار على تحديث المناهج لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، مؤكدة أن الهدف هو إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات الإعلام الحديث بمهارة ومعرفة واسعة.



- لو عدنا بك إلى موقعك الأكاديمي.. أهم رسالة توجهيها لطلاب الإعلام الذين سيقودون المشهد الإعلامي مستقبلًا؟



لم أبتعد عن دوري الأكاديمي، و عضويتي في مجلس النواب لا تتعارض مع عملي كـ أستاذة جامعية، حيث لا أزال أشارك في الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها، إلى جانب عضويتي وترؤسي لـ بعض اللجان العلمية.

الاختلاف الوحيد يتمثل في عدم تولي مناصب إدارية أو قيادية داخل الجامعة، وذلك بهدف التفرغ للعمل البرلماني.

رسالتي لـ طلاب الإعلام، ضرورة التحلي بالقيم قبل المهارات، مؤكدة أن تقوى الله، وبر الوالدين، والعمل بإخلاص وضمير، الأساس الحقيقي لأي نجاح مهني أو إنساني.

أيضا الإخلاص في العمل وصفاء النية، إلى جانب الالتزام بالمعايير المهنية الصحيحة، كفيل بأن يفتح أبواب التوفيق أمام الشباب، مؤكدة أن من يسير في طريقه بنية صادقة واجتهاد حقيقي سيحظى بتوفيق الله، سواء في حياته الشخصية أو مسيرته المهنية.

- هل خريج الإعلام اليوم مؤهل لسوق العمل ؟ و ما المهارات التي يجب أن يمتلكها الصحفي الشاب اليوم؟

تأهيل خريج الإعلام لسوق العمل لا يقتصر فقط على الدراسة النظرية، وإنما يعتمد بشكل كبير على الجوانب التطبيقية والعملية التي تمنح الطالب الخبرة الحقيقية، مشيرة إلى حرص الكليات على توفير فرص تدريب ميداني للطلاب من خلال إرسال مجموعات للتدريب في مؤسسات ومواقع إعلامية مختلفة.

كما أن المؤسسات الأكاديمية تبذل ما في وسعها لتقديم الدعم العلمي والتدريبي، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الطالب نفسه في تطوير مهاراته وقدراته، مؤكدة أن سوق العمل لم يعد يقبل بالحد الأدنى من المهارات.

أيضا إتقان اللغات أصبح ضرورة أساسية في مختلف مجالات العمل الإعلامي، متسائلة: كيف يمكن تأهيل طالب لسوق العمل وهو لا يمتلك المهارات اللغوية الأساسية؟

الكليات تقدم مقررات في اللغات والترجمة، لكن يبقى على الطالب دور رئيسي في تنمية مستواه اللغوي بشكل أكبر.



وشددت على أهمية امتلاك مهارات التواصل، سواء في التحدث أو الكتابة بشكل مهني، إلى جانب إتقان استخدام البرامج والتطبيقات الرقمية الحديثة، مشيرة إلى أن الكليات توفر دورات تدريبية في هذا الإطار، لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا يفعل الطالب بنفسه لتطوير قدراته؟

ومن هنا أشدد على ضرورة توجه الطلاب إلى التعلم الذاتي، من خلال الاستفادة من الدورات المجانية المتاحة عبر الإنترنت، ومنصات التعليم المفتوح، وتنمية الثقافة العامة، والعمل المستمر على صقل المهارات، بدلًا من الاعتماد الكامل على ما تقدمه الكلية فقط.



النجاح في المجال الإعلامي يتطلب جهدًا شخصيًا مستمرًا، وقدرة على تطوير الذات بما يتماشى مع متطلبات بيئة العمل المتغيرة، مشددة على أن الكلية تضع الأساس، لكن تميز الطالب مرهون بمدى سعيه واجتهاده في تنمية أدواته المهنية.



- كيف يمكن استعادة دور الإعلام كأداة من أدوات القوة الناعمة المصرية؟

الحقيقة الإعلام يؤدي دورًا مهمًا في تشكيل الوعي المجتمعي خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أنه رغم الأداء الجيد الذي يقدمه، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لمواكبة التحديات المتسارعة.



وفيما يتعلق بالدراما، أثمن وأحيي الشركة المتحدة على دراما 2026 هذا العام، والتي أصبحت أكثر ارتباطًا بالواقع وتعكس قضايا اجتماعية تمس مختلف الفئات العمرية، سواء الشباب أو كبار السن.



الدراما بدأت تركز بشكل واضح على التوعية بالمشكلات المجتمعية، والتنبيه بقضايا وجرائم أصبحنا نراها فعليا على أرض الواقع، مثل قضايا الابتزاز الإلكتروني والعنف، لافتة إلى أهمية الرسائل التوعوية التي تتضمنها بعض الأعمال، مثل التعريف بجهات الاتصال وخطوط المساعدة في مثل هذه الحالات، وهو ما يعزز الدور الوقائي للدراما.



وأتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إنتاج مزيد من الأعمال الدرامية التاريخية، إلى جانب ما وصفته بـ"الدراما التنبيهية" التي تستشرف المشكلات قبل وقوعها وتساهم في رفع درجة الوعي المجتمعي تجاهها.



وعن دور الإعلام الإخباري، أشارت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مصارحة الرأي العام وشرح القرارات الحكومية بشفافية، كان لها أثر واضح في دفع الوزراء والمسؤولين إلى التواصل بشكل أكبر مع المواطنين، وشرح أسباب بعض القرارات والإجراءات، بما يعزز حالة الفهم والمشاركة المجتمعية.



وهنا أود الإشارة بأن وعي المواطن بطبيعة القرارات وأسبابها يجعله أكثر قدرة على تقبل التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به الشعب المصري من حس وطني وانتماء، مؤكدة أن الشفافية تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وهناك عدد من القنوات الإخبارية التي تقوم بدور ملحوظ في هذا الإطار، من بينها القاهرة الإخبارية، وقناة النيل للأخبار ، مؤكدة أهمية استمرار تطوير المحتوى الإخباري وبرامج "التوك شو" بما يواكب تطلعات الجمهور.

كما أشدد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بتطوير ماسبيــرو ، لما يمثله من قيمة تاريخية ودور محوري في تعزيز الهوية القومية للدولة المصرية، مشيرة إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث الإعلامية أكدت أهمية هذا الصرح في دعم القوة الناعمة للدولة، وهو ما يستدعي تبني رؤية إصلاحية لتطويره خلال المرحلة المقبلة.

- ما رؤيتك لتطوير الخطاب الإعلامي المصري خارجيًا؟

تطوير الخطاب الإعلامي المصري الموجه إلى الخارج يُعد أحد الملفات المهمة التي تضطلع بها الهيئة العامة للاستعلامات، مشيرة إلى أن التغييرات الأخيرة في قيادات الهيئة من شأنها أن تسهم في تعزيز هذا الدور خلال الفترة المقبلة.



وأعربت عن ثقتها في أن تعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، إلى جانب اختيار الدكتورة هويدا مصطفى ، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، نائبًا لرئيس الهيئة، سيمثل إضافة قوية لجهود مخاطبة الرأي العام الخارجي بشكل أكثر فاعلية.

ولكن أود الإشارة إلى أن نجاح الخطاب الإعلامي الموجه للخارج يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة الجمهور المستهدف، مؤكدة أن مخاطبة العالم يجب أن تعتمد على فهم طريقة تفكير الآخر وثقافته وقيمه وتوجهاته.



الأهم في هذا السياق هو أن نتحدث "بلغة الخارج وفكره"، من خلال صياغة رسائل إعلامية تراعي اهتمامات المتلقي ، بدلًا من الاكتفاء بتقديم خطاب من منظور ذاتي، مؤكدة أن التأثير الحقيقي يتحقق عندما نفهم ماذا يريد الآخر أن يعرف، وكيف يفكر، ثم نبني خطابنا الإعلامي بما يتناسب مع هذه المعطيات.





- بصفتك رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب..ما أولوياتك داخل اللجنة خلال دو الانعقاد الحالي؟

الحقيقة ، لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب تحظى بأهمية خاصة، نظرًا لتداخل اختصاصاتها مع ثلاثة قطاعات مؤثرة في تشكيل الوعي والهوية الوطنية.

اللجنة بدأت بالفعل في توجيه الدعوات إلى الوزراء المعنيين، إلى جانب رؤساء الهيئات الإعلامية، وكذلك وزير الدولة للإعلام، وذلك لعرض خطط العمل الخاصة بكل جهة، والوقوف على رؤاهم بشأن تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.

كما تنظر اللجنة أيضًا في عدد كبير من طلبات الإحاطة، التي لا يقل عددها عن 20 طلبًا، يتناول معظمها عددًا من الملفات المرتبطة بقصور الثقافة، فضلًا عن طلبات أخرى تتعلق بدور الإعلام في تعزيز الهوية القومية المصرية، وكذلك دور الدراما في دعم الوعي المجتمعي.



وهناك أيضًا طلبات إحاطة تتعلق بملف الآثار والمتاحف المتناثرة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن اللجنة تحرص على استدعاء المسؤولين المختصين لمناقشة هذه الطلبات، والرد على استفسارات النواب، بعد عرض كل نائب لطلب الإحاطة الخاص به، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة .