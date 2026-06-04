قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوراق هذا النبات تحميك من أخطر الأمراض
منافس مصر .. إيران تهزم مالي بثنائية نظيفة في بروفة المونديال الأخيرة
زيلينسكي في موسكو .. تحول مفاجئ من روسيا بشأن الرئيس الأوكراني
مفاجأة مثيرة عن نفقات إقامة منتخب مصر فى أمريكا لمواجهة البرازيل
معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني
نوع الملعقة هيفرق في كوباية الشاي .. 4 معلومات مثيرة
العمارات مالت .. إجلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس
خالد منتصر: الخرافة الطبية أخطر من النقد.. والإعلام مسؤول عن المواجهة
نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم
مها أبو بكر: قانون الأحوال الشخصية الجديد يرسخ مصلحة الطفل ويضمن حقوق الزوجين
موعد يوم عاشوراء 2026.. متى يتم استطلاع هلال محرم للعام الجديد؟
انسحابات بالجملة.. هل الحركة المدنية الديمقراطية الفصل الأخير في مسيرتها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكيل التعليم السابق : تقليل كثافة المواد يرفع كفاءة المنظومة

المواد الدراسية
المواد الدراسية
محمد البدوي

أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التعليم السابق والخبير التربوي، أن التوجه نحو تقليل كثافة المواد الدراسية داخل المناهج يمثل خطوة مهمة في سبيل رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مستوى استيعاب الطلاب داخل الفصول.

مساحة أكبر للمعلم للشرح 

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تخفيف عدد الحصص أو إعادة توزيع المحتوى الدراسي يتيح مساحة أكبر للمعلم للشرح والتطبيق العملي، بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعلم ونواتج التعليم.

مراجعات علمية للمناهج

وأضاف أن هذه التعديلات لا تؤثر سلبًا على تحصيل الطلاب، في ظل وجود خطط زمنية دقيقة ومراجعات علمية للمناهج، تضمن تحقيق الأهداف التعليمية دون الإخلال بالمحتوى الأساسي.

تطوير المناهج وتقليل الكثافة

وأشار إلى أن تطوير المناهج وتقليل الكثافة داخل المواد يسهمان في خلق بيئة تعليمية أكثر مرونة، تساعد الطلاب على الفهم العميق وتنمية مهارات التفكير بدلًا من التركيز على الكم فقط.

 تحسين الجودة ورفع كفاءة المخرجات

واختتم بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه أشمل لتطوير منظومة التعليم في مصر، يهدف إلى تحسين الجودة ورفع كفاءة المخرجات التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر.
 

التعليم التربية والتعليم المواد الدراسية كثافة المواد الدراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

ترشيحاتنا

حريق

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بشبرا الخيمة

المتهمة

ملابس خادشة للحياء .. حبس صانعة محتوى بالجيزة

ارشيفيه

إصابة 4 أشخاص في تصادم تروسيكل وموتوسيكل على طريق ميت عنتر بطلخا

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد