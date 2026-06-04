وكيل التعليم السابق : تقليل كثافة المواد يرفع كفاءة المنظومة

أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التعليم السابق والخبير التربوي، أن التوجه نحو تقليل كثافة المواد الدراسية داخل المناهج يمثل خطوة مهمة في سبيل رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مستوى استيعاب الطلاب داخل الفصول.

مساحة أكبر للمعلم للشرح

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تخفيف عدد الحصص أو إعادة توزيع المحتوى الدراسي يتيح مساحة أكبر للمعلم للشرح والتطبيق العملي، بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعلم ونواتج التعليم.

مراجعات علمية للمناهج

وأضاف أن هذه التعديلات لا تؤثر سلبًا على تحصيل الطلاب، في ظل وجود خطط زمنية دقيقة ومراجعات علمية للمناهج، تضمن تحقيق الأهداف التعليمية دون الإخلال بالمحتوى الأساسي.

تطوير المناهج وتقليل الكثافة

وأشار إلى أن تطوير المناهج وتقليل الكثافة داخل المواد يسهمان في خلق بيئة تعليمية أكثر مرونة، تساعد الطلاب على الفهم العميق وتنمية مهارات التفكير بدلًا من التركيز على الكم فقط.

تحسين الجودة ورفع كفاءة المخرجات

واختتم بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه أشمل لتطوير منظومة التعليم في مصر، يهدف إلى تحسين الجودة ورفع كفاءة المخرجات التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر.

