خبير تربوي: مؤتمر التعليم يعكس بداية مرحلة جديدة من الإصلاح

أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التعليم السابق والخبير التربوي، أن مؤتمر تطوير التعليم الأخير كشف عن مؤشرات وصفها بأنها غير مسبوقة في تاريخ منظومة الإصلاح التعليمي في مصر، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه يعكس حجم التقدم الذي تحقق خلال الفترة الماضية.



دراسات وتقييمات مشتركة

وأوضح خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه المؤشرات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسات وتقييمات مشتركة بين مؤسسات دولية وجهات وطنية متخصصة، وهو ما منح النتائج قدرًا كبيرًا من المصداقية والدقة في قياس واقع التعليم.

وأضاف أن ما جرى خلال المؤتمر عكس تحولًا مهمًا في التعامل مع ملف التعليم، سواء من حيث تطوير آليات التقييم أو تحسين جودة البيانات والمؤشرات المرتبطة بالعملية التعليمية.

الخبراء والقيادات التنفيذية

وأشار إلى أن حضور عدد كبير من الخبراء والقيادات التنفيذية وممثلي المنظمات الدولية منح المؤتمر ثقلًا علميًا ومهنيًا، وساهم في تقديم صورة أكثر وضوحًا عن مسار الإصلاح التعليمي في مصر.



تطوير المنظومة التعليمية،

وشدد على أن ما تم الإعلان عنه يمثل خطوة مهمة على طريق تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس بداية مرحلة جديدة من الإصلاح تعتمد على العلم والبيانات والتقييم الموضوعي.

