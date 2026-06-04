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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يتابع جاهزية لجان الدبلومات الفنية قبل انطلاق الامتحانات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية نظام ( ٥ سنوات ، ٣ سنوات ) بكافة نوعياتها ( صناعي ، زراعي ، تجاري ، فندقي ) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية  للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك في إطار التنسيق المستمر لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكد محافظ الشرقية أهمية الأنتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باللجان الأمتحانية، والتأكد من جاهزية المقار وتوفير سبل الراحة للطلاب، مع رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات الخدمية المعنية، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة ومنضبطة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بملف التعليم، وتحرص على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح أمتحانات الثانوية الأزهرية، من خلال توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والأستقرار، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير الامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، وتحقيق أفضل النتائج التي تكلل جهودهم طوال العام الدراسي.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق ٦ يونيو الجاري بمادتي اللغة العربية و التربية الدينية، وتستمر حتى الخميس  ١٨ يوليو المقبل ، حيث يؤدي الإمتحانات هذا العام ٥٧ ألف و٦٦ طالباً وطالبة داخل ٢١٩ لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة التربية والتعليم بالشرقية لامتحانات الدبلومات الفنية

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