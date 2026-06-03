اصطادهن عبر غرف الدردشة.. كواليس تدمير حياة الفتيات داخل شقة سكنية بالشرقية

استدرجهن عبر السوشيال ميديا وصورهن في شقته.. ممارسات صادمة كشفها مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تسدل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الستار على الواقعة. ففي ضربة سريعة، نجح رجال الأمن في تحديد وضبط طالب يبلغ من العمر 19 عاماً بمركز الزقازيق في الشرقية، بعد فحص هاتفه المحمول الذي حوى أدلة دامغة، ليفجر المتهم مفاجأة مدوية أثناء التحقيق معه حول كواليس تصوير الفتيات.

الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص باستدراج الفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية وتصويرهن بقصد ابتزازهن بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (طالب "19 عاما" - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبحوزته (هاتفه المحمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة).. وبمواجهته اعترف باستدارجه بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومقابلتهن بالشقة محل سكنه وقيامه بتصويرهن بإرداتهن دون ابتزازهن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون مكافحة جرائم الانترنت

ونص قانون مكافحة جرائم الانترنت، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

و “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.