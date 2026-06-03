استجواب اثنين يؤجل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع الأول لـ 17 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع الأول الإرهابية المقيدة برقم 22698 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 540 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 17 أغسطس المقبل، لاستجواب المتهمين التاسع والعاشر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.