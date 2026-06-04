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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول سابق بالتعليم: زيادة الأجور والحصص الإضافية تدعم استقرار المعلم

الأجور
الأجور
محمد البدوي

أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التعليم السابق والخبير التربوي، أن ما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر تطوير التعليم من حوافز وزيادات مالية للمعلمين يعكس إصرار القيادة السياسية على دعم قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع المعلم وتعزيز مكانته داخل المنظومة التعليمية.

الحوافز التي تم الإعلان عنها

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحوافز التي تم الإعلان عنها، سواء كانت زيادات مالية أو بدلات للحصص الإضافية أو دعمًا لمعلمي الصفوف الأولى، تمثل جهودًا مهمة من الدولة، لكنها لا تزال غير كافية بشكل كامل لتحقيق المستوى المعيشي والمكانة المهنية التي تليق بالمعلم.

 حدود الإمكانيات المتاحة

وأضاف أن الوزارة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة، من خلال تقديم دعم مادي إضافي للمعلمين، مثل مقابل الحصص الإضافية التي تصل إلى نحو 50 جنيهًا للحصة، إلى جانب مجموعات الدعم المدرسي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، مع ضمان استفادة المعلم ماديًا.

المكافآت المرتبطة بالعمل

وأشار إلى أن هناك أيضًا جهودًا في مجالات التصحيح والمراقبة وزيادة المكافآت المرتبطة بالعمل داخل المدارس، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تمثل تحسينات مهمة لكنها ما زالت بحاجة إلى تطوير أكبر.

ملف سد عجز المعلمين

ولفت إلى أن المؤتمر الأخير تناول بشكل واضح ملف سد عجز المعلمين، من خلال التعاقد مع نحو 30 ألف معلم خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب وضع خطة ممتدة لتعيين ما يقرب من 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، وهو ما يمثل توجهًا استراتيجيًا مهمًا.

 مساحة أكبر للفهم والتطبيق

كما أوضح أنه تم اتخاذ خطوات لتقليل كثافة المواد الدراسية وعدد الحصص، بما يتيح مساحة أكبر للفهم والتطبيق داخل الفصول، مؤكدًا أن هذه التعديلات لن تؤثر سلبًا على نواتج التعلم، بفضل وجود خطط زمنية ومناهج منظمة.

تاريخ تطوير التعليم

واختتم عبد التواب تصريحاته بالتأكيد على أن ما يجري يمثل مؤتمرًا مهمًا في تاريخ تطوير التعليم، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن نجاح الإصلاح يعتمد على استمرار الدعم وتكامل السياسات بين تحسين أوضاع المعلم وتطوير العملية التعليمية ككل.
 

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