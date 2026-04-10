الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: العلاقات المصرية الخليجية راسخة والشائعات المغرضة لن تنال من وحدة الصف العربي

عبد الرحمن سرحان

أكد محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر ودول الخليج العربي تمثل نموذجًا فريدًا في التكامل والتعاون العربي المشترك، مشددًا على أن هذه الروابط  تمتد جذورها لعقود طويلة من التفاهم والتنسيق والتضامن في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح النائب، أن العلاقات بين المصرية الخليجية تقوم على أسس قوية من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فضلاً عن وحدة المصير والتحديات، وهو ما يجعلها عصية على محاولات التشويه أو الوقيعة.

وأشار إلى أن التاريخ يشهد على مواقف الدعم المتبادل بين مصر ودول الخليج في أوقات الأزمات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه العلاقات تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي تدرك أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي كمنظومة متكاملة لا تتجزأ.

وأضاف يوسف أن هناك محاولات ممنهجة تبذلها بعض الجهات المشبوهة لبث الفرقة بين الشعوب العربية، من خلال نشر أخبار مغلوطة وشائعات تستهدف تقويض الثقة بين مصر ودول الخليج، مؤكدًا أن هذه المحاولات لن تحقق أهدافها في ظل وعي الشعوب العربية وإدراكها لحجم التحديات التي تواجه المنطقة.

وشدد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع غير الموثوقة، والتي تسعى لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار، موضحًا أن الحروب الحديثة لم تعد تقليدية، بل تعتمد بشكل كبير على الشائعات والحرب النفسية كأدوات رئيسية للتأثير على الرأي العام.

وأكد أن الإعلام الوطني يلعب دورًا محوريًا في مواجهة هذه الحملات المغرضة، من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والموثقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الشائعات وتأثيرها السلبي على الأمن والاستقرار.

وأشار النائب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تعد دول الخليج من أكبر المستثمرين في السوق المصري، كما تستضيف ملايين المصريين العاملين الذين يساهمون بدور مهم في دعم الاقتصادين المصري والخليجي على حد سواء، وهو ما يعكس عمق الترابط بين الجانبين.

ووجه رسالة إلى المواطنين بضرورة الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وعدم الانجراف خلف الشائعات، مؤكدًا أن قوة مصر ودول الخليج تكمن في تماسك شعوبها ووحدة مواقفها، وأن المستقبل يتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهة التحديات وبناء حاضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم النائب محمد فاروق يوسف تصريحه بالتأكيد على أن وحدة الصف العربي تمثل حجر الزاوية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، داعيًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ودول الخليج في مختلف المجالات، والعمل على ترسيخ هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها نحو التنمية والاستقرار.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
عزاء والد محمود حمدان
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

