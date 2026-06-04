قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوراق هذا النبات تحميك من أخطر الأمراض
منافس مصر .. إيران تهزم مالي بثنائية نظيفة في بروفة المونديال الأخيرة
زيلينسكي في موسكو .. تحول مفاجئ من روسيا بشأن الرئيس الأوكراني
مفاجأة مثيرة عن نفقات إقامة منتخب مصر فى أمريكا لمواجهة البرازيل
معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني
نوع الملعقة هيفرق في كوباية الشاي .. 4 معلومات مثيرة
العمارات مالت .. إجلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس
خالد منتصر: الخرافة الطبية أخطر من النقد.. والإعلام مسؤول عن المواجهة
نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم
مها أبو بكر: قانون الأحوال الشخصية الجديد يرسخ مصلحة الطفل ويضمن حقوق الزوجين
موعد يوم عاشوراء 2026.. متى يتم استطلاع هلال محرم للعام الجديد؟
انسحابات بالجملة.. هل الحركة المدنية الديمقراطية الفصل الأخير في مسيرتها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير مصرفي : الصندوق الصناعي الجديد نقلة نوعية في الاستثمار بمصر

الاستثمار
الاستثمار
محمد البدوي

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن إتاحة فرص الاستثمار الصناعي أمام المواطنين تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى قرب إطلاق أول صندوق استثماري يتيح للأفراد الاستثمار في القطاع الصناعي اعتبارًا من يوليو المقبل.

فتح الباب أمام أي مواطن

وأوضح هاني أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن الصندوق الجديد يفتح الباب أمام أي مواطن لاستثمار مدخراته في الصناعة، دون اشتراط مبالغ كبيرة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار المتاحة للأفراد.

تجمع مدخرات المواطنين

وأشار هاني أبو الفتوح إلى أن الصناديق الاستثمارية تُعد فكرة ذكية وفعّالة، حيث تجمع مدخرات المواطنين وتقوم بضخها في مشروعات صناعية حقيقية، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بجدية كبيرة، بدعم ومشاركة صندوق مصر السيادي، بالتعاون مع صناديق استثمار كبرى وبنوك كبيرة داخل السوق المصرية.

خطوط إنتاج جديدة

وشدد الخبير المصرفي على أن الصناعة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستقر، موضحًا أن توجيه الأموال إلى الاستثمار الصناعي يسهم في تشغيل خطوط إنتاج جديدة، وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الإنتاج المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الأجنبية.

زيادة المعروض المحلي

وأكد هاني أبو الفتوح أن إتاحة الاستثمار الصناعي بمبالغ متفاوتة تُمكّن المواطنين من تحقيق عوائد مجزية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التوجه سينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية، من خلال دعم النمو الاقتصادي وزيادة المعروض المحلي من السلع.

شريحة واسعة من المستثمرين 

واختتم هاني أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد على أن الصندوق الجديد يخاطب شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، متوقعًا إقبالًا ملحوظًا على صناديق الاستثمار بصفة عامة، باعتبارها متنفسًا استثماريًا جديدًا خارج الإطار التقليدي للشهادات البنكية، التي باتت مقيدة بمدد لا تقل عن ثلاث سنوات.

الاستثمار الاستثمار الصناعي القطاع الصناعي هاني أبو الفتوح صندوق استثماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

ترشيحاتنا

علاج ضربة الشمس

طقس ساخن.. كيفية علاج ضربة الشمس في البيت

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يونيو

مسابقة الأب القدوة 2026

باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد