قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم تصفية أربعة من مسئولين عن تأمين كبار قادة حماس
ذروة الموجة الحارة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة نجم فرانكفورت.. والعقبة المالية تهدد الاتفاق
من شاشات الموبايل إلى زنازين الآداب .. سقوط مدوٍ لصانعات العري بضربات أمنية حاسمة | صور
شرّفيني في البيت .. ياسمين عز تفتح النار على مسؤول بالتعليم بعد طلب مثير لوالدة طالبة
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 100 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني
برنامج الأغذية العالمي ووكالة التعاون الدولي الكورية يدعمان اللاجئين بمصر
صيف 2027 | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة لجمهور كريم عبدالعزيز
فيديو مسيء للفن | وزيرة الثقافة تحيل المسؤولين بـ بيت الخانكة للتحقيق
القوات الإسرائيلية تحت التهديد .. حزب الله يقصف جيش الاحتلال في جنوب لبنان
بوابة مصر الرقمية.. إطلاق التطبيق الرسمي لمطار القاهرة الدولي للهواتف الذكية
مورينيو يصعّد أزمته مع الاتحاد التركي .. شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: طرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

 شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمها بنك Standard Chartered  بللعاصمة البريطانية لندن، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وبمشاركة نخبة من كبار مديري الأصول والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية.
وضمت المائدة المستديرة ممثلين عن عدد من أبرز المؤسسات الاستثمارية العالمية العاملة في أسواق المال والأسواق الناشئة، من بينها Capital Group وAmundi Asset Management وAshmore Group وMillennium Management وHelios Investment Partners وBNP Paribas Asset Management، إلى جانب عدد من الصناديق الدولية المتخصصة في أسواق الدين والاستثمار المباشر والأسواق الناشئة.
 

تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أثبتت قدرتها على التعامل مع المتغيرات والصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الالتزام بسياسة سعر صرف مرنة، إلى جانب استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية، ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين.
وأوضح الوزير أن مصر تشهد زخمًا متزايدًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن جاذبية السوق المصرية واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية لتيسير ممارسة الأعمال وتسريع إجراءات زيادات رؤوس الأموال والتراخيص وعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب إزالة الإجراءات التي كانت تؤدي إلى إطالة دورة الاستثمار دون مبررات واضحة.


الانتهاء من تعديلات تشريعية وتنظيمية

وأضاف أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تعديلات تشريعية وتنظيمية تستهدف تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتحسين تنافسية السوق المصرية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويوفر مزيدًا من المرونة والوضوح للمستثمرين.


استراتيجية وطنية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي

وأكد الوزير أن الوزارة، بالتنسيق مع البنك الدولي، تستعد للإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تركز على القطاعات ذات الأولوية والقادرة على جذب استثمارات نوعية وزيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.
 

كما استعرض الوزير جهود الدولة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب توجه الوزارة، من خلال صندوق مصر السيادي، لإطلاق عدد من الصناديق والمنصات الاستثمارية المتخصصة، تشمل صندوقًا للاستثمار الصناعي، وصندوقًا للاستثمار في الرياضيين وتبني المواهب، وصندوقًا للاستثمار في أفريقيا لدعم التوسع الاستثماري والتجاري للشركات المصرية، بالإضافة إلى منصة للاستثمار في الشركات الناشئة.
وأوضح أن هذه المبادرات تستهدف تعبئة رؤوس الأموال المحلية والدولية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد الوزير استمرار تنفيذ البرنامج وفق منهجية مؤسسية تستهدف تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من العمليات الاستثمارية والطروحات الجديدة في قطاعات متنوعة.
كما تناول الوزير جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى تنفيذ برنامج متكامل بالتنسيق مع وزارة المالية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يدعم قدرة مصر على تعزيز موقعها كمركز للتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير.
وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى منهجًا للتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لدعم التنمية المحلية وجذب الاستثمارات إلى مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق فرص العمل وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، استعرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية، مستهدفات السياسة المالية للدولة وجهود خفض عجز الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب حزمة التسهيلات الضريبية والإجراءات الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
كما استعرض الأستاذ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، تطورات سوق الصرف الأجنبي والسياسة النقدية، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التقلبات الخارجية في ظل مرونة سعر الصرف وتحسن مؤشرات السيولة الأجنبية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا مع المستثمرين حول فرص الاستثمار في السوق المصرية وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي وآفاق النمو خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد المشاركون اهتمامهم بمتابعة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والتكنولوجيا، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وأهمية استمرار وضوح السياسات الاقتصادية والحفاظ على وتيرة الإصلاحات لتعزيز جاذبية السوق المصرية وزيادة تدفقات الاستثمار.

وزير الاستثمار محافظ البنك المركزي وزير المالية الصناديق الاستثمارية المؤسسات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

مدحت شلبي

هل يشارك الأهلي بدلًا من الزمالك في أفريقيا؟.. مدحت شلبي يرد

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ بعد 16 يوم | جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

بالصور

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ليست الأدوية فقط.. عادة يومية بسيطة تحافظ على صحة كبار السن

التمارين الرياضية لا تقل أهمية عن الأدوية للحفاظ على صحة كبار السن
التمارين الرياضية لا تقل أهمية عن الأدوية للحفاظ على صحة كبار السن
التمارين الرياضية لا تقل أهمية عن الأدوية للحفاظ على صحة كبار السن

شعر الذقن عند النساء.. متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي زيارة الطبيب؟

ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟
ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟
ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد