وزير الاستثمار: منصة لدعم المصدرين بالذكاء الاصطناعي.. والاتصالات تسهم بـ6% من الناتج المحلي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات والخدمات الرقمية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع توسيع نطاق التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "مصر الرقمية: آفاق جديدة للبنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار"، ضمن فعاليات مؤتمر مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الوزير إن التحول الرقمي أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد توجه مستقبلي، بل تحول إلى واقع يفرض نفسه على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتطلب توفير بيئة داعمة للاستفادة من هذه التحولات وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

قطاع الاتصالات يساهم بـ6% من الناتج المحلي

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، بعدما حقق معدلات نمو مزدوجة الرقم على مدار ما بين 7 و8 سنوات متتالية، فيما تضاعفت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي لتصل إلى نحو 6%.

وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة تنافسية مهمة في مجالات مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة مع مرور نسبة كبيرة من كابلات الاتصالات البحرية العالمية عبر الأراضي المصرية، وهو ما يعزز فرص تحول البلاد إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية والبيانات.

وكشف وزير الاستثمار عن خطط لإطلاق منصة "TradeTech Sandbox" لتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم المصدرين، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.