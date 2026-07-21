تفاصيل خطة الحكومة لزيادة أعداد السائحين وتبسيط إجراءات الدخول

كشف الخبير السياحي، حسام هزاع، تفاصيل التأشيرة الجديدة للسائحين والتي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار، موضحًا أن العمل سيبدأ بها يبدأ مطلع أغسطس المقبل.

وقال هزاع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن النظام الجديد يعد استبدال للطابع السياحي الذي كان يحصل عليه السائح من البنوك داخل المطار أو تحصل عليه الشركة وتضعه على جواز السفر.

وأضاف الخبير السياحي، حسام هزاع، أنه كان هناك إتاحة لـ 118 دولة للحصول على هذا الطابع ووضعه على جواز السفر، موضحا أن هذا النظام الجديد تم اللجوء إليه بسبب التطور التكنولوجي والرقمنة.

ولفت إلى أن النظام الجديد ييسر الإجراءات ويمنع التكدس مع زيادة أعداد السائحين؛ حيث أن السائح يعمل السائح "سكان" ويدفع ويمكنه القيام بذلك قبل وصوله لمصر، مؤكدا أن هذه المنظومة آمنة ولا يوجد بها خلل.