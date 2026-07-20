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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير السياحة والآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان قبة السلطان قايتباي بعد ترميمها

قبة السلطان قايتباي
قبة السلطان قايتباي
أ ش أ


افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم /الإثنين/ القبة الضريحية للسلطان الأشرف قايتباي ضمن مجموعته الشهيرة في صحراء المماليك التابعة لحي الجمالية بالقاهرة التاريخية.
يأتي الافتتاح عقب الانتهاء من أعمال صيانة وترميم القبة من الداخل والخارج وإعادتها لرونقها الأول.
ويأتي الافتتاح تتويجاً لتعاون مثمر بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار والسفارة الأمريكية بالقاهرة ممثلة في "صندوق سفراء أمريكا للحفاظ على التراث الثقافي" (AFCP)، الأمر الذي يجسد الشراكة الدولية لحماية التراث العالمي وصون الموروث المعماري في مصر.
وقال شريف فتحي وزير السياحة والآثار إن ترميم قبة السلطان قايتباي يترجم رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الكنوز الأثرية وتوفير تجربة سياحية متميزة للزائرين.
وأوضح أن الأعمال شملت ترميم معماري للقبة وكذلك الترميم الدقيق للزخارف وفق أعلى المعايير الفنية مع معالجة الرطوبة والتسريبات، ومعالجة الشروخ والإنشاءات للحوائط الحاملة، وتدعيم الأساسات لضمان استدامة الأثر، وتنظيف النقوش الحجرية البارزة على القبة الخارجية، وصيانة المقرنصات والزخارف النباتية والهندسية، وترميم النوافذ الجصية المعشقة بالزجاج الملون والأشرطة الرخامية بالضريح.
كما تضمن المشروع رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالقبة وتأهيلها لتسهيل إدراجها ضمن مسارات الزيارة السياحية بالقاهرة التاريخية.
ومن جانبه، أعرب القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة روبرت سيلفرمان عن اعتزازه بالمشاركة في ترميم هذا الصرح الأثري الذي يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.
وتُصنّف قبة السلطان قايتباي كواحدة من أبهى التحف المعمارية التي تعود إلى العصر المملوكي الجركسي، وقد أمر بإنشائها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي (حكم: 1468 – 1496م)، الذي شهدت مصر في عهده نهضة معمارية وفنية واسعة تُعد من أزهى فترات العمارة الإسلامية .
وتتفرد القبة بزخارفها الحجرية المفرغة والمحفورة بدقة متناهية على سطحها الخارجي، وهو أسلوب معقد يُجسد ذروة براعة المهندسين والبنائين في العصر المملوكي.
وتُمثل القبة جزءا من مجمع معماري متكامل يضمّ مدرسة وسبيل وكتاب وحى صدرتي وساقية وربع وقبة أخرى تخص أحد الأولياء ومقعد سلطاني ومنزلًا.
ونظراً لقيمتها الفنية والتاريخية الاستثنائية، خُلّدت صورة القبة ومجموعتها المعمارية على فئة الجنيه المصري الورقي.
وتتميز قبة قايتباي بزخارفها المحفورة في الحجر بشكل دقيق على السطح الخارجي لها، وهي تقنية بلغت أوج الازدهار والتطور الهندسي والفني في العصر المملوكي الجركسي.
م م ع / م ي م

وزير السياحة والآثار سفير الولايات المتحدة الأمريكية القاهرة سلطان قايتباي

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