القوات المسلحة العراقية: تنظيم السلاح يهدف إلى حماية أمن العراقيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "القوات المسلحة العراقية" أن تنظيم السلاح يهدف إلى حماية أمن العراقيين.القوات المسلحة العراقية: ملف حصر السلاح يدار بمسؤولية وطنية تحفظ استقرار الدولة، أن ملف حصر السلاح يدار بمسؤولية وطنية تحفظ استقرار الدولة.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "القوات المسلحة العراقية"، أن حصر السلاح يفوت الفرصة على كل من يحاول شق الصف الوطني أو المساس باستقرار البلاد.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحادث الذي أودى بحياة جندي أمريكي في شمال العراق السبت الماضي كان "حادثًا عرضيًا"، وأن الجندي الأمريكي أصيب أثناء قيامه بتفكيك طائرة إيرانية مسيّرة أُسقطت.

و أضاف روبيو في تصريحات صحفية: “لا شيء في عمل الجيش آمن. إنه عمل محفوف بالمخاطر بطبيعته، ونحن ممتنون لوجود هؤلاء الأمريكيين الأبطال الذين يرتدون الزي العسكري ويخدمون وطننا”، بحسب سكاي نيوز.



وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين يوم الجمعة في الأردن، قال روبيو: "اخترق صاروخٌ واحد الدفاعات الجوية وأسقطنا جميع الصواريخ تقريبًا. تسرب صاروخ واحد... إنه لأمر مفجع".



وأضاف روبيو أنه "يدعو لأسرهم ويدعو لأرواحهم".

وبذلك يرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الدائرة مع إيران منذ نحو 5 أشهر إلى 17 جنديًا.