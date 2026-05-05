بـ 70 جنيها.. أسرع طريقة لاستخراج الفيش الجنائي 2026

يشهد استخراج الفيش الجنائي وصحيفة الحالة الجنائية، اهتماما متزايدا من المواطنين، نظرا لارتباطه بعدد كبير من الإجراءات الرسمية، مثل التعيين في الوظائف، واستكمال مستندات السفر، والتقديم للجهات التعليمية والإدارية.

وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات، طورت وزارة الداخلية منظومة إصدار صحيفة الحالة الجنائية، لتصبح أكثر سرعة ومرونة، من خلال إتاحتها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي والتطبيق الذكي، إلى جانب المراكز المميكنة ووحدات الإصدار الفوري المنتشرة في مختلف المحافظات.

طرق استخراج الفيش الجنائي 2026

أتاحت وزارة الداخلية عدة وسائل للحصول على الفيش الجنائي في وقت قياسي، تشمل ماكينات الفيش الإلكتروني داخل المولات، والمراكز المميكنة، والموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.

كما توفر خدمة الفيش المستعجل التي تتيح استلام المستند في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية.

خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا

يمكن استخراج الفيش الجنائي عبر الإنترنت بسهولة، من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، ثم إنشاء حساب وتسجيل البيانات، واختيار خدمة الأدلة الجنائية، وتحديد صحيفة الحالة الجنائية، وإدخال البيانات المطلوبة، ورفع صورة شخصية، ثم سداد الرسوم إلكترونيا، وتحديد وسيلة الاستلام سواء عبر البريد أو من أقرب مركز معتمد.

الأوراق المطلوبة

تشمل المستندات الأساسية بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر، وصورة شخصية حديثة، وشهادة ميلاد للقصر، وبطاقة إقامة سارية للأجانب.

كما يمكن للمصريين بالخارج استخراج الفيش عبر السفارات والقنصليات بنفس الإجراءات.

رسوم استخراج الفيش الجنائي

تبلغ رسوم الفيش العادي نحو 70 جنيها، مع إمكانية الحصول على الخدمة بشكل عاجل مقابل رسوم إضافية.

مدة الصلاحية

تصل مدة صلاحية الفيش الجنائي إلى 3 أشهر من تاريخ الإصدار، ويشترط أن يكون موجها إلى جهة واحدة، لذا يفضل استخراجه قبل موعد استخدامه مباشرة.

أماكن استخراج الفيش الفوري

تتوفر خدمة الفيش الفوري في عدد من الوحدات، من أبرزها سيتي ستارز بالقاهرة، وداندي مول بالجيزة، والمركز الرئيسي للأدلة الجنائية بالعباسية، حيث تقدم الخدمة العادية والمميزة.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يضمن سرعة الحصول على المستندات الرسمية بكفاءة ودقة.