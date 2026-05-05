الداخلية تكشف عن حقيقة إدعاء شخص تحريض مالك قناة فضائية على إنهاء حياته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بصور تم تداولهما على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا إدعاء القائم على النشر بقيام شخصين بالشروع فى قتله بالجيزة بناءً على تحريض من مالك إحدى القنوات الفضائية والزعم بقيامه بتكوين تشكيل عصابى بمساعدة بعض رجال الشرطة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 أبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة الطالبية من القائم على النشر (مندوب تسويق– مقيم بدائرة القسم) بتضرره من 2 من جيرانه (صاحب مطعم ، عامل بذات المطعم) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض لخلافات بينهم حول الجيرة، وقيامهم بذلك بتحريض من مالك إحدى القنوات الفضائية لوجود خلافات بينهما.

وبمواجهة المشكو فى حقهما أنكرا ما نُسب إليهما ، وأقرا بأن الشاكى يعانى من إضطرابات نفسية وأنه دائم التعدى على والدته وجيرانه بالعقار ، وبتاريخ الواقعة قام بالتعدى عليهما بالسب وحدثت بينهما مشادة كلامية دون تشابك بالأيدى، وبإستدعاء شقيق الشاكى أيد ما جاء بأقول المشكو فى حقهما ، وأقر بأن شقيقه يعانى من إضطرابات نفسية منذ فترة ورفضه تلقى العلاج وقيامه بإتهام مالك القناة الفضائية لوجود خلافات سابقة بينهما إبان فترة عمله معه فى المجال الإعلامى خلال عام 2012 ، وأنه إتهمه بتكوين تشكيل عصابى بمساعدة بعض رجال الشرطة بقصد النيل منه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.