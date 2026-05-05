7 طلاب يعتدون على زميلهم بسلاح أبيض في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مجموعة من الصبية بالتعدى على نجله بالسب والضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالشرقية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ( عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) وبسؤاله قرر بتضرره من (7 طلاب – مقيمين بدائرة المركز ) لقيامهم بالتعدى على نجله (طالب سن 14) بالسب والضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرقبة وخدوش متفرقة بتاريخ 19 إبريل المنقضى عقب إنتهاء اليوم الدراسى لخلافات بينهم بسبب المزاح .

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيام أحدهم بالتعدى على نجل الشاكى بزجاجة فارغة محدثاً إصابته المنوه عنها لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





