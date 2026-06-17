خطوات استخراج تصريح سفر للطلاب 2026.. رابط مباشر

تزداد عمليات البحث عن طريقة استخراج تصريح سفر للطلاب في مصر2026 لمعرفة كافة التفاصيل والأوراق المطلوبة التي تمكنك من استخراج تصريح سفر أونلاين عبر هاتفك قبل مغادرة البلاد، ويعد تصريح السفر هو إذن إليكتروني للسماح بالخروج من مصر للشباب في سن التجنيد، ويتم إصداره من خلال إدارة التجنيد والتعبئة.

استخراج تصريح سفر أونلاين

تتيح الإدارة العامة للتجنيد خدمة استخراج تصريح سفر إليكترونياً عبر الهاتف في 2026، مما يجعل العملية فورية لـ95% من الطلبات، وهذا التصريح ضروري للشباب (18-30 عاماً) في سن التجنيد، حيث يمنع الخروج دون إذن، ويفرض غرامة تصل إلى 5,000 جنيه في حال التجاوز.

كم مدة تصريح السفر ؟

مدة صلاحية تصريح السفر الإلكتروني من 3 أشهر إلى 6 أشهر، حسب الغرض من السفر، كما يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تاريخ السفر.





رابط استخراج تصريح سفر

ويمكن استخراج تصريح السفر إلكترونيًا في مصر، من خلال موقعي وزارة الداخلية (moi.gov.eg) أو إدارة التجنيد والتعبئة (tagned.mod.gov.eg)، بالإضافة لتطبيق وزارة الداخلية، حيث تقوم بتسجيل بياناتك، موقفك التجنيدي، دفع الرسوم، واستلام التصريح إلكترونيًا.

خطوات استخراج تصريح سفر للطلاب2026

يمكنك استخراج تصريح سفر للطلاب في مصر 2026 عبر إدارة التجنيد والتعبئة العامة للقوات المسلحة من خلال الدخول على الموقع الرسمي وإدخال كافة البيانات المطلوبة في غضون دقائق معدودة، وإليكم خطوات استخراج تصريح سفر للطلاب من خلال السطور التالية:

ادخل على الموقع الرسمي الخاص بإدارة التجنيد والتعبئة العامة للقوات المسلحة .

تنتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع إدارة التجنيد والتعبئة.

انقر على أيقونة إدارة التجنيد والتعبئة العامة، اختر منها خدمة استخراج تصريح بالإذن للسفر.

كتابة البيانات بشكل صحيح في الخانات الظاهرة أمامك.

كتابة الإسم باللغة العربية بشكل صحيح.

إدخال الموقف التجنيدي الخاص بك.

تسجيل الرقم الثلاثى في الخانة المخصصة.

إدخال الرقم العسكرى والرقم القومى والدولة.

تحديد مكان استلام تصريح السفر.

متابعة استخراج تصريح السفر حتى استلامه من خلال أيقونة الاستعلام.





الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

للحصول على تصريح السفر، يجب تجهيز عدد من المستندات المهمة والتي تشمل:

• أصل شهادة الموقف من التجنيد

• أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها

• نموذج 14 وختمه مع تقديم صورة منه

• طلب إيضاح فرد احتياط يتم استخراجه يوم التقديم

• أصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل بالنسبة للمسافرين بغرض العمل

• أصل جواز السفر وصورة ضوئية منه

فئات يجب الحصول على تصريح سفر:

المؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج.

المستثنون مؤقتاً من أداء الخدمة العسكرية.

الحاصلون على إعفاء مؤقت.

الموضوعون تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

الذين أدوا الخدمة العسكرية ولم تنته مدة خدمتهم بالإحتياط.

الطلبة الدارسين داخل أرض الوطن والمؤجل تجنيدهم أثناء أجازة نصف العام ونهاية العام عدا طلبة السنوات النهائية وطبقاً للتعليمات.

الطلبة الدارسين بداخل جمهورية مصر العريبة والمؤجل تجنيدهم فى غير توقيتات الأجازة وذلك (لظروف إستثنائية).

الشبان المطلوبين للتجنيد (لظروف إستثنائية).

الشبان الراغبين في الهجرة.