استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

يحتاج المواطنون خدمات يومية عديدة أبرزها استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل ، ويمكنك الان استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل وكذلك التقديم عليها إليكترونيا و سداد الرسم واستلامها خلال أيام، وكلها خدمات جديدة تتيحها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين .

أسعار استمارة البطاقة الشخصية

الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فورًا من السيارة النموذجية.

فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – الاستلام خلال ساعتين.

الفئة الخاصة: 175 جنيهًا – الاستلام خلال 24 ساعة.

الفئة العاجلة: 125 جنيهًا – الاستلام خلال 3 أيام.

الفئة العادية: 50 جنيهًا – الاستلام خلال 15 يومًا.

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في كل من “المولات التجارية الكبرى” أو مقر “الأحوال المدنية في العباسية”، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو “عبر السيارات المتنقلة”.

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

وعن استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم، فإنه تتيح وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم، وذلك من خلال التوجه إلى بعض المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، مثل السجل المدني النموذجي بالعباسية أو المولات الخدمية المعتمدة، حيث يقوم بسداد مبلغ 800 جنيها وذلك في حالة استلامها فوري، ويمكن استلامها بعد ساعتين من خلال سداد 600 جنيه.



استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

مراكز السجل المدني بالمولات:

مثل (سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول.

مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية:

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا).

خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي:

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم.

ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

أماكن استخراج البطاقة من المولات التجارية

وعن أماكن استخراج البطاقة من المولات التجارية، أتاحت وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية داخل عدد من المولات التجارية الكبرى بمختلف المحافظات، ومن أبرزها:

مدينة نصر: سيتي ستارز – جنينة مول

6 أكتوبر: مول العرب – مول مصر

التجمع الخامس: سيتي سنتر ألماظة – مكسيم مول

الإسكندرية: كارفور

طنطا: مول طنطا – مول العروبة

الغردقة: سيتي سنتر مول

العبور: جولف سيتي مول

تجديد البطاقة الشخصية أونلاين

يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

-إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بالحساب الحالي

-اختيار خدمات الأحوال المدنية.

-الضغط على خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي.

-إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

-رفع البيانات والمستندات المطلوبة إن وجدت.

-تحديد طريقة الاستلام والعنوان المناسب.

-دفع الرسوم إلكترونيًا.

تأكيد الطلب وانتظار موعد استلام البطاقة.