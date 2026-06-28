محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

في إطار استعدادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩» لمجابهة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والمقرر انطلاقه غداً ٢٩ يونيو والمستمر حتى ١ يوليو المقبل حرص المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على الاطمئنان على جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المشاركة، والمصطفة بأرض المحلج بالزقازيق للتأكد من كفاءة فرق العمل واستعدادها الكامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، بما يسهم في تعزيز قدرة المحافظة على إدارة الأزمات وحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالمشاركة في التدريب.

وخلال جولته التفقدية، تابع محافظ الشرقية جاهزية أرض المحلج المخصصة لاصطفاف المعدات الهندسية والفنية والسيارات والمركبات المشاركة في التدريب، والتأكد من توافر المساحات اللازمة لتنظيم عمليات الاصطفاف وسهولة حركة المعدات والعناصر المشاركة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية أثناء تنفيذ فعاليات التدريب.

اطمئن المحافظ علي سلامة السيارات والمعدات الفنية والهندسية المشاركة في التدريب للتعامل بسرعة وفاعلية مع المواقف الطارئة فوراً مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة، وسرعة استكمال التجهيزات النهائية والتأكد من جاهزية المعدات والعناصر البشرية، بما يحقق الأهداف المرجوة من التدريب ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

شدد محافظ الشرقية علي كافة الجهات والأجهزة التنفيذية المشاركة في أعمال التجهيز والإعداد للتدريب، برفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ محاكاة واقعية للأحداث والأزمات الطارئة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بما ينعكس على رفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات بالمحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩» يمثل محاكاة واقعية لقياس مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة للتعامل مع مختلف الأزمات والكوارث والطوارئ، فضلاً عن دوره في رفع كفاءة العناصر المشاركة وصقل مهاراتها في إدارة الأزمات، واختبار خطط الطوارئ وقياس سرعة الاستجابة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.