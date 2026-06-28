رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر: نستعد لتصنيع أتوبيس نهري يعمل بالطاقة النظيفة

قال مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، إن الترسانة، التي بدأت نشاطها عام 1999، تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات المتطورة، من بينها تصنيع أتوبيس نهري يعمل بالطاقة النظيفة، معتمدًا على كوادر هندسية مصرية ذات كفاءة عالية.

وأوضح "الدجيشي" في اتصال هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten أن الرئيس اطّلع على القاطرات ومراكب الصيد التي تنتجها الترسانة، مؤكدًا دعم الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الشركة تتعاون مع بيوت خبرة ومكاتب تصميم عالمية، بينما يتولى المهندسون المصريون تنفيذ أعمال التصميم والتصنيع، مؤكدًا أن الترسانة تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لخدمة المنطقة.

وأوضح أن الشركة تعمل على إنشاء مدرسة متخصصة لتدريب الشباب، إلى جانب تأسيس أكاديمية تقدم دورات تدريبية للمهندسين، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم صناعة بناء السفن والوحدات البحرية، بما يساهم في تلبية احتياجات الدولة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.

يعكس جودة المنتج المصري



وأكد الدجيشي أن الترسانة نجحت في تصدير مراكب إلى أستراليا وجزر المالديف، مشيرًا إلى أن أحد مراكب الصيد المصرية يعمل بالفعل في المياه الأسترالية منذ نحو عشرة أشهر، بما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.