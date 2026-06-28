رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر: توجيهات رئاسية لتطوير صناعة القاطرات البحرية وتعزيز تنافسية مصر عالميًا

كشف مصطفى الدجيشي، رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، عن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لمراحل التطوير داخل الترسانة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرات صناعة السفن والقاطرات البحرية، باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

خريطة صناعة السفن

وقال الدجيشي، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ترسانة جنوب البحر الأحمر أصبحت تمتلك تصنيفًا عالميًا يؤهلها لإبرام تعاقدات مع كبرى الشركات الدولية، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانة مصر على خريطة صناعة السفن عالميًا، مشيرًا إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لتعويض ما فات من سنوات وبناء صناعة بحرية قادرة على المنافسة.

معدلات الإنجاز وتحقيق نتائج إيجابية

وأوضح أن الشركة تتعاون مع عدد من أكبر بيوت التصميم والخبرات العالمية في مجال بناء السفن، لافتًا إلى أن هيئة قناة السويس قدمت دعمًا كبيرًا للترسانة خلال مراحل التطوير، الأمر الذي ساهم في دفع معدلات الإنجاز وتحقيق نتائج إيجابية.

تصنيع القاطرات البحرية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يوجه بشكل مستمر بزيادة وتيرة التطوير ورفع الطاقة الإنتاجية، مع التركيز على تصنيع القاطرات البحرية الحديثة، بما يعزز قدرة مصر على الاستحواذ على حصة أكبر من السوق العالمية في هذا القطاع.

وأضاف أن تصميمات القاطرات تتم بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على القاطرات المصرية، في ظل ما تتمتع به من جودة عالية جعلتها تحظى باهتمام العديد من الترسانات والأسواق الدولية.