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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد شحتة

تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك المناسبة الوطنية الخالدة التي مثَّلت نقطة تحول فارقة في مسيرة الدولة المصرية، وجسَّدت إرادة شعبٍ تمسَّك بوطنه، وانحاز إلى استقراره، واستشرف مستقبلًا أكثر أمنًا ورسوخًا.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان رسمي، أن الاحتفاء بهذه الذكرى يجدد الاعتزاز بما حققته مصر من إنجازات متتابعة على مختلف الأصعدة، ويعكس ما تمضي إليه الدولة من مسيرة تنموية متكاملة، تقوم على ترسيخ دعائم الاستقرار، وتعزيز مقومات التنمية، وبناء الإنسان المصري باعتباره محور التنمية وغايتها. 

جهود مخلصة في مواجهة التحديات

وأشاد مفتي الجمهورية، بما تبذله القيادة السياسية من جهود مخلصة في مواجهة التحديات، وصون مقدرات الوطن، وترسيخ مكانة مصر إقليميًّا ودوليًّا، بما يحقق تطلعات شعبها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله سبحانه أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يكلل جهود أبنائها المخلصين بالتوفيق والسداد، وأن يديم على الوطن نعمة الاستقرار والتقدم، ليظل دائمًا واحةً للأمن والسلام، وأنموذجًا في البناء والعطاء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مفتي الجمهورية ثورة 30 يونيو الدولة المصرية مواجهة الإرهاب الشعب المصري

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