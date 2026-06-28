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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بذكرى 30 يونيو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ايمان البكش

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة ، قائلة : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات وأثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطنى الذى قام به أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل فى حماية الجبهة الداخلية للوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم .. فحققوا نصراً تاريخياً لمصر وشعبها العظيم .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة : داعين الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بمزيد من التقدم والنجاح وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وأبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل ويحقق آمالها فى الأمن والسلام والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .

كما بعثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ببرقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أشرف زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو المجيدة ، متمنية من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على أبناء شعب مصر العظيم والقوات المسلحة والشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة الرئيس السيسى رئيس الوزراء ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو

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