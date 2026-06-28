الغد يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. وموسى مصطفى موسى: تحية للقائد المنحاز لإرادة المصريين

نظم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز بهذه المناسبة التي مثلت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وأسهمت في استعادة مؤسساتها والحفاظ على هويتها الوطنية وترسيخ مسارها الصحيح.

شارك في الاحتفالية كل من اللواء محمود خليفة، واللواء هشام بلال، واللواء أحمد زغلول مهران، واللواء مصطفى كامل، واللواء حسن عزب، واللواء سامي الخولي، واللواء مدحت الحداد، واللواء حسام جاد الله، واللواء علي سمير، واللواء محمد علي حسين، واللواء علي شاكر، والوزير اللواء طارق المهدي، فيما أدار اللقاء والاحتفالية الدكتور محمود يحيى سالم، وسط حضور لافت عكس اهتمام الحزب بإحياء هذه الذكرى الوطنية المهمة.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، باعتبارها ثورة استرداد الدولة الوطنية والحفاظ على الهوية المصرية، موجهاً التحية للشعب المصري الذي خرج دفاعاً عن وطنه، وللقوات المسلحة التي انحازت لإرادة المصريين، وللرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل مسؤولية وطنية تاريخية في واحدة من أخطر المراحل التي مرت بها البلاد، ونجح في قيادة الدولة نحو بر الأمان.

وأضاف رئيس الحزب أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو من استعادة للاستقرار، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى، واستعادة الدور الإقليمي والدولي لمصر، يؤكد أن الثورة حققت أهدافها في حماية الوطن وتصحيح مساره، مشيراً إلى أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة الإرهاب، ومحاربة الفساد، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية والظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهتها البلاد.

وشدد موسى مصطفى موسى على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار الاصطفاف الوطني خلف الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو، ودعم جهود القيادة السياسية في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن حزب الغد سيظل داعماً لكل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويعزز وحدته الوطنية، ويقف في صف كل ما يحقق مصلحة المواطن المصري ويصون مقدرات الدولة.

وأكد الحضور خلال الاحتفالية أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب أنقذت الدولة المصرية من مخاطر الفوضى والإرهاب، وأعادت تصويب مسار الوطن، ورسخت مبادئ الدولة الوطنية القائمة على المواطنة وسيادة القانون والحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أن هذه الثورة ستبقى حاضرة في وجدان المصريين باعتبارها لحظة استثنائية أعادت للوطن توازنه وقوته.

وأشار الحضور إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات في مجالات البنية التحتية والتنمية والمشروعات القومية، إلى جانب نجاح الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار، يعكس حجم ما أنجزته مصر بفضل تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة الوطنية، وإصرار القيادة السياسية على المضي قدماً في مسيرة الإصلاح والبناء والتحديث في مختلف القطاعات.

واختتم المشاركون بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو، ودعم القيادة السياسية في مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز التماسك الوطني، وبناء نظام حزبي قوي يسهم في ترسيخ الحياة السياسية ودعم مسيرة التنمية، بما يحقق تطلعات الشعب المصري ويحافظ على مكانة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً، ويؤكد أن روح 30 يونيو ستظل حاضرة في كل مراحل البناء والعطاء.