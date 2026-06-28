قرار جديد للرئيس السيسي بالموافقة على قرض بــ300 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق" قرض تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر"، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

تصديق رئيس الجمهورية في 6 أبريل 2026

ونص قرار وزير الخارجية بنشر قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2025، مشيرًا إلى أنه صدر بعد موافقة مجلس النواب في 30 مارس 2026، وتصديق رئيس الجمهورية في 6 أبريل 2026.

ونصت المادة الوحيدة بالقرار على نشر قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاق قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر، المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، في الجريدة الرسمية.