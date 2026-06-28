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الرئيس السيسي يتابع مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتابع مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب

السيسى
السيسى
​كتب محمد عبد المنعم

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وكذا معدلات الإنجاز والجدول الزمني المُحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية داخل القناة والموانئ المصرية، وخدمة قطاعات النقل النهري، والانفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّه  بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن  الرئيس تابع كذلك مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث اطّلع سيادته على أعمال بناء عدد من القوارب المصنوعة من الفايبر جلاس، والتي شملت الانتهاء من بناء بدن ثلاثة لنشات رحلات لخدمة السياحة البحرية والنيلية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لأعمال بناء سلسلة من اثنتي عشرة سفينة صيد أعالي البحار من طراز “رزق”، وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، إلى جانب متابعة مستجدات تصنيع أتوبيس نهري بسعة ستين راكباً للعمل لصالح محافظة القاهرة. كما تابع السيد الرئيس تطورات بناء القاطرات البحرية من طراز “عزم” بقوة شد تسعين طناً، مؤكداً ضرورة الالتزام بكافة معايير الجودة والأمان.

السيسي رئاسة الجمهورية محافظة القاهرة جنوب البحر الأحمر

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