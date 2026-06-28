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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة
أ ش أ

بعثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت الوزيرة، في نص البرقية، "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات.. وأثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطنى الذى قام به أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية للوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم.. فحققوا نصرًا تاريخيًا لمصر وشعبها العظيم".

وأضافت "داعين الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بمزيد من التقدم والنجاح وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وأبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل ويحقق آمالها فى الأمن والسلام والتنمية بجهود سيادتكم وجهود رجالها المخلصين.. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام".

كما بعثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ببرقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أشرف زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو المجيدة، متمنية من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على أبناء شعب مصر العظيم والقوات المسلحة والشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية احتفال مصرنا الغالية بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

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