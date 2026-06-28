بعد الهدوء الإقليمي| أسامة ربيع يتحدث عن عبور السفن من قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026.

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أنه أطلع الرئيس السيسي على معدلات الإنجاز، والجدول الزمني المُحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه مع تحسن الوضع في الإقليم؛ يتحسن الوضع في عبور السفن لقناة السويس، مؤكدا أن الأمور بدأت تتحرك بشكل واضح في قناة السويس مؤخرا.