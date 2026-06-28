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مريض درن وإيدز.. الداخلية: وفاة نزيل مركز إصلاح وتأهيل الإسكندرية خلال تلقى العلاج داخل المستشفى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مريض درن وإيدز.. الداخلية: وفاة نزيل مركز إصلاح وتأهيل الإسكندرية خلال تلقى العلاج داخل المستشفى

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى مستخدم الصفحة أن شقيقه- النزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل الجغرافية بالإسكندرية- توفي، زاعمًا وجود إصابات بجثمانه.

وأسفر الفحص عن أن النزيل المذكور محكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، وبدأ تنفيذ مدة حبسه في 12-2-2025.

كما تبين أن له تاريخًا مرضيًا، إذ يعاني من الدرن الرئوي ومرض الإيدز، وكانت حالته الصحية تخضع للمتابعة بانتظام، بالتنسيق مع إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وقد جرى نقله مؤخرًا إلى المستشفى إثر شعوره بحالة إعياء مفاجئة.

وفي وقت لاحق، أخطرت المستشفى بوفاته، وورد التقرير الطبي يفيد بأن الوفاة جاءت نتيجة حالته المرضية، وأنه لا توجد أي إصابات بجثمانه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مراكز الإصلاح والتأهيل

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