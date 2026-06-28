بسبب خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 10 أشخاص في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية في محافظة بورسعيد.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 27 يونيو الجاري، تبلغ لقسم شرطة بور فؤاد، بحدوث مشاجرة بين طرف أول (5 أشخاص - سيدة "مصابون بكدمات وسحجات متفرقة")، وطرف ثانٍ: (5 أشخاص - سيدتين "مصابون بجروح وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بورفؤاد؛ لخلافات بينهم حول الجيرة، قاموا على أثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية؛ ما أسفر عن حدوث الإصابات المنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزتهم (الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية المستخدمة في التعدي).

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية.