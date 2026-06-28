نط من الشباك.. القبض على شخص تحرش بطالبة داخل ميكروباص بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال إستقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بأسيوط.







بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بدائرة مركز المراغة بسوهاج) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 30/ مايو المنقضى وحال توجهها لجامعتها مستقلة إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" قام أحد الأشخاص بالتحرش بها داخل السيارة ولدى إستغاثتها وتوقف السيارة بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة الفتح قام المذكور بالقفز من النافذة ولاذ بالفرار.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





