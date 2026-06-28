إصابة شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بقنا

أصيب شاب بجروح خطيرة، فى حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة بطريق قنا الزراعي الشرقى بين قريتى عباسة والمحزن بمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بنطاق مركز قوص نتج عنه إصابة شخص.

وتبين إصابة شاب يستقل الدراجة النارية، بجروح خطيرة، أثناء اصطدام دراجته بأحد السيارات على الطريق الزراعى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزى، ومنها إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



