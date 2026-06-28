إصابة مراقب لجنة ثانوية عامة بغيبوبة سكر أثناء الملاحظة فى لجنة امتحانات بقنا

أصيب مراقب لجنة ثانوية عامة بغيبوبة سكر، أثناء أداء عمله بلجنة الثانوية بنين العسكرية فى مدينة قوص جنوب قنا.

تلقت غرفة العمليات المركزية بقنا، إخطارًا يفيد إصابة مصطفي عبد العزيز عبد القادر 55 عاماً، مقيم بمركز دشنا، بغيبوبة سكر أثناء مشاركته فى أعمال مراقبة الإمتحانات بمدرسة الثانوية بنين بمركز قوص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع اللجنة، وجرى نقل الملاحظ إلي مستشفي قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

