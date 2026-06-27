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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ 21 حالة إزالة تعديات خلال حملة مكبرة بمركز قنا

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

​نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برصد كافة المخالفات والتعامل معها بحسم، ووفقًا لتعليمات أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، بتكثيف الجهود الميدانية لمنع أى تجاوزات للقانون بقرى ومدن المركز.

​وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة في نطاق المدينة أسفرت عن تنفيذ حالتي تعدٍ بدون ترخيص، حيث شملت الحالة الأولى إزالة تعدٍ بالبناء على مساحة 200 متر بمنطقة الحميدات كان مخصصًا لإنشاء مقهى.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بينما تمثلت الحالة الثانية في إزالة تعدٍ آخر على أرض زراعية بمساحة قيراطين تم استغلالها لعمل مقهى مخالف بدون ترخيص.

​وأضاف أنور، بأن الحملة نجحت في تنفيذ 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في قرى دندرة، وأولاد عمرو، والأشراف، بإجمالي مساحة بلغت 13 قيراطًا.
 

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى أنه تم تنفيذ 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بنطاق قرية أبنود، بمساحة إجمالية بلغت 775 مترًا مربعًا، وتمت إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


قنا إزالة التعديات حملة مكبرة الأراضي الزراعية أملاك الدولة مقهى مخالف أخبار قنا

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