قنا.. إزالة محال قديمة بجوار موقف هو بنجع حمادي لإنشاء بوابة ودورات مياه

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة نجع حمادي، شمال قنا، حملة مكبرة لإزالة عدد من المحال التي تؤثر على حرم الطريق، بمنطقة مجمع مواقف هو والالومنيوم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضارى.



وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةنجع حمادى، بأنه تم إزالة عدد من المحال القديمة التي كانت متواجدة بالمنطقة، والتي سوف يتم العمل على استغلالها لخدمات الموقف، بعد دراسة إنشاء بوابة للموقف وإقامة دورات مياه للركاب والسائقين.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لبدء استغلال المساحات المستردة فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل الموقف بما يخدم المواطنين والسائقين.



وأوضح الزمقان، بأن إزالة الاشغالات يأتى في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحديث مواقف سيارات الأجرة وتوفير سبل الراحة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية بالمراكز.



وفى سياق آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برصد كافة المخالفات والتعامل معها بحسم، بتكثيف الجهود الميدانية لمنع أى تجاوزات للقانون بقرى ومدن المركز، أسفرت عن تنفيذ حالتي تعدٍ بدون ترخيص، حيث شملت الحالة الأولى إزالة تعدٍ بالبناء على مساحة 200 متر كان مخصصًا لإنشاء مقهى، وإزالة تعدٍ آخر على أرض زراعية بمساحة قيراطين تم استغلالها لعمل مقهى مخالف بدون ترخيص.

