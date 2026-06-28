قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على المنتخبات المتأهلة ببطاقات أفضل ثوالث في كأس العالم .. ومن ودع المونديال ؟
تعرض لوعكة صحية.. نقل مراقب بإحدى لجان الثانوية العامة بالدقهلية إلى المستشفى
مراوح ومياه مبردة.. محافظ القاهرة يتابع انطلاق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة بالأسمرات
ملخص وأهداف فوز الأرجنتين بثلاثية على الأردن في ختام مجموعات كأس العالم
هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض فى شهر المحرم ؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026
دعاء لطلبة الثانوية العامة والأزهرية .. اللهم وفقهم في الإمتحانات وذكّرهم بما نسوا
بعد التأهل التاريخي.. صلاح عبد الله يكشف لماذا لم يحتفل بقوة بإنجاز منتخب مصر
الكويت تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس
إيرادات السينما | فيلم صقر وكناريا و7 Dogs في المقدمة .. والكراش يتذيل
شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. إزالة محال قديمة بجوار موقف هو بنجع حمادي لإنشاء بوابة ودورات مياه

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة نجع حمادي، شمال قنا، حملة مكبرة لإزالة عدد من المحال التي تؤثر على حرم الطريق، بمنطقة مجمع مواقف هو والالومنيوم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضارى.
 

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةنجع حمادى، بأنه تم إزالة عدد من المحال القديمة التي كانت متواجدة بالمنطقة، والتي سوف يتم العمل على استغلالها لخدمات الموقف، بعد دراسة إنشاء بوابة للموقف وإقامة دورات مياه للركاب والسائقين.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لبدء استغلال المساحات المستردة فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل الموقف بما يخدم المواطنين والسائقين.
 

وأوضح الزمقان، بأن إزالة الاشغالات يأتى في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحديث مواقف سيارات الأجرة وتوفير سبل الراحة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية بالمراكز.
 

وفى سياق آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برصد كافة المخالفات والتعامل معها بحسم، بتكثيف الجهود الميدانية لمنع أى تجاوزات للقانون بقرى ومدن المركز، أسفرت عن تنفيذ حالتي تعدٍ بدون ترخيص، حيث شملت الحالة الأولى إزالة تعدٍ بالبناء على مساحة 200 متر كان مخصصًا لإنشاء مقهى، وإزالة تعدٍ آخر على أرض زراعية بمساحة قيراطين تم استغلالها لعمل مقهى مخالف بدون ترخيص.
 

قنا إزالة محال قديمة نجع حمادى نجع حمادي السيولة المرورية المظهر الحضارى دورات مياه للركاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها.. الداخلية تكشف مفاجأة

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

مشغولات ذهبية

إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

ترشيحاتنا

مجتبى خامنئي

الحرس الثوري يشدد إجراءات حماية مجتبى خامنئي بعد اختراقات داخل إيران

مراكز احتجاز المهاجرين الأمريكية

مفوض حقوق الإنسان يحذر من تزايد الوفيات بمراكز احتجاز المهاجرين الأمريكية

كوريا الجنوبية واليابان

كوريا الجنوبية واليابان تتعهدان بتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي

بالصور

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد