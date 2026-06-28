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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

داخل علبة مناديل..ضبط سماعة بحوزة طالب أثناء دخول لجنة ثانوية عامة بقنا

سماعة غش
سماعة غش
يوسف رجب

تمكنت فرق تفتيش الطلاب بلجنة الثانوية العامة بقنا، من ضبط سماعة داخل علبة مناديل فى لجنة مدرسة الثانوية بنين العسكرية بقوص جنوب قنا أثناء أداء امتحان اللغة العربية.

وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، تفتيش ذاتي للطلاب قبل دخولهم اللجان لأداء الامتحانات، لضمان عدم الدخول بأى أدوات مساعدة للغش وتنفيذاً للتعليمات الواردة بهذا الشأن.

وشهد محيط اللجان تواجد مكثف لعناصر تفتيش الطلاب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية، لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

قنا الثانوية العامة علبة مناديل الثانوية بنين العسكرية لجان الثانوية العامة اللغة العربية

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