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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سماعات غش مخيطة بالملابس.. ضبط طلاب بحوزتهم أدوات غرفة لجنتى ثانوية عامة بقنا

لجنة ثانوية عامة بقنا
لجنة ثانوية عامة بقنا

ضبطت لجنة من وزارة التربية والتعليم عددًا من طلاب الثانوية العامة بحوزتهم سماعات غش إلكترونية، بينها سماعات كانت مخيطة داخل ملابسهم، خلال أداء امتحان اللغة العربية داخل لجنتين بمركز نجع حمادي شمال قنا.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بقنا، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور لجنة من وزارة التربية والتعليم على لجنتي امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العلم والإيمان ومدرسة الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي، تم اكتشاف حالات غش باستخدام سماعات إلكترونية.

وتبين ضبط عدد من الطلاب داخل اللجنتين بحوزتهم سماعات غش، فيما عُثر على بعض السماعات مخيطة بإحكام داخل ملابس الطلاب في محاولة لإخفائها عن أعين المراقبين والملاحظين.

وجرى التحفظ على سماعات الغش، وتحرير المحاضر اللازمة للطلاب المضبوطين، فيما واتخذت المديرية الإجراءات القانونية واللائحية المقررة بحقهم، وفقًا لضوابط امتحانات الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.
 

قنا الثانوية العامة مركز نجع حمادي سماعات إلكترونية ملابس الطلاب

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