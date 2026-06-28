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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3 سماعات بحوزة فتيات قبل دخولهن لجان الثانوية العامة بقنا

لجنة ثانوية عامة بقنا
لجنة ثانوية عامة بقنا

تمكنت عناصر تفتيش لجان الثانوية العامة بقنا، من ضبط 3 سماعات غش بحوزة 3 فتيات بمدرسة النيل المشتركة بمركز قوص جنوب قنا، قبل دخولهم امتحان اللغة العربية.

وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، تفتيش ذاتي للطلاب قبل دخولهم اللجان لأداء الامتحانات، لضمان عدم الدخول بأى أدوات مساعدة للغش وتنفيذاً للتعليمات الواردة بهذا الشأن.

وشهد محيط اللجان تواجد مكثف لعناصر تفتيش الطلاب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية، لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

قنا قوص الثانوية العامة مادة اللغة العربية أخبار قنا

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