مؤكداً التصدي لأي محاولات غش.. محافظ قنا يتابع سير أعمال امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أعمال سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بعدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات، يرافقه طارق سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا.

واطمأن محافظ قنا، من الطلاب على مستوى امتحان مادة اللغة العربية، والتعرف على مدى توافق الأسئلة مع الوقت المخصص للإجابة، الذين أشاروا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة كانت واضحة ومباشرة.

كما تابع الببلاوي، أعمال التأمين والتنظيم أمام اللجان، إضافة إلى التأكد من هدوء الأجواء بمحيط وداخل اللجان لمساعدة الطلاب على التركيز وأداء الامتحان في هدوء.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة استعدت بشكل جيد ووفرت كل الدعم اللوجستي وتجهيز الاستراحات اللازمة، وتوفير المولدات ووسائل التهوية اللازمة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتطبيق كافة التعليمات والضوابط الخاصة بمارثون الشهادة الثانوية العامة، لمنع أي محاولات للغش.

جدير بالذكر، أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام، 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

