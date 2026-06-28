بها آثار خنق..جهود مكثفة لكشف ملابسات جثة سيدة عثر عليها داخل منزلها بقنا

تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات جثة سيدة عثر عليها داخل منزلها وبها آثار خنق، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية أو محاولة التخلص من حياتها وراء الوفاة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، عثرت على جثة سيدة داخل منزلها بقرية المنشية التابعة لمركز نقادة وبها آثار خنق حول الرقبة، ما يرجح وجود شبهة وراء الوفاة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاءالتحقيقات وإصدار تصريح بدفن الجثة.

فيما يجرى التحقيق مع عدد من أفراد أسرتها لكشف غموص الوفاة، وإن كانت الوفاة نتيجة محاولة إنهاء حياتها أم هناك أسباب أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.