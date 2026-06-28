سقط عاطل سرق دراجة نارية في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام منزله بأسيوط.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أسيوط الجديدة من (القائم على النشر - مقيم بدائرة القسم) بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام منزله.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





