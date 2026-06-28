قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين
حاضر رغم الرحيل.. محمد رحيم يشارك بأغاني شهيرة في ألبومات النجوم
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
المكسيك تعلن تعطيل الدراسة والعمل بسبب مواجهة المغرب وهولندا بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في قضية غسل الأموال لجلسة 26 يوليو للحكم

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
رامي المهدي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال لـ 26 يوليو للحكم.

كواليس محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في تهمة غسل الأموال 

وتواجه هدير عبد الرازق اتهامات تتعلق بإخفاء وتمويه مصادر أموال يُشتبه في كونها متحصلة من أنشطة غير مشروعة، وهي الاتهامات التي دفعت جهات التحقيق لاتخاذ إجراءات تحفظية سابقة، من بينها التحفظ على بعض الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية، لحين إنتهاء التحقيقات والفصل القضائي النهائي.

وتأتي القضية ضمن سلسلة من التطورات القضائية التي ارتبط اسم المتهمة بها خلال الفترة الماضية، حيث تتابع جهات التحقيق فحص حركة الأموال والتحويلات المالية، وبيان مدى ارتباطها بوقائع محل التحقيق، تمهيدًا للوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن الاتهامات المنسوبة إليها.

وقررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق بتهمة الإتجار في المخدرات لجلسة 13 مايو.

وحدّدت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر أولى جلسات استئناف أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالحبس 6 أشهر.

محكمة القاهرة الاقتصادية البلوجر هدير عبد الرازق محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

قوات الأمن العراقية

العراق تحارب الفساد ..القبض على 43 مسؤولين كبار في البلاد

القوات الخاصة البريطانية

زوارق سريعة وطائرات مسيرة جديدة .. بريطانيا تخصص مبلغا ضخما لتطوير قواتها الخاصة

محطة بوشهر النووية

روساتوم تكشف موقف عودة خبرائها الى محطة بوشهر الإيرانية

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد