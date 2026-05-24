ملابسات إتلاف مسن سيارة جاره بمسمار في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام "مسن" بإحداث تلفيات بسيارته باستخدام "مسمار" بالغربية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تلقى قسم شرطة المحلة من القائم بالنشر مقيم بدائرة القسم بلاغا بتضرره من مالك محل ملابس مقيم بدائرة القسم بإحداث تلفيات بالسيارة ملكه باستخدام مسمار، ما أسفر عن تجريح بالجانب الأيسر للسيارة لخلافات بينهما حول القيمة الإيجارية لمحل تجارى مملوك للمشكو فى حقه مؤجر للقائم على النشر.

أمكن ضبط المشكو فى حقه له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات نكاية فى القائم على النشر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.