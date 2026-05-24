شرطة نسائية ودوريات.. حملات على المدابح وشوادر الأضاحي بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى

أنهت مديرية امن الجيزة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتأمين احتفالات المواطنين حيث تم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق بين كافة قطاعات أمن الجيزة للخروج باحتفالات العيد إلى بر الأمان.

وبدأت الإدارة العامة لمباحث التموين بشن حملات مكبرة علي الأسواق بالتنسيق مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية للتاكد من توافر السلع الاساسية سواء بالمجمعات الاستهلاكية او منافذ البيع وتستهدف الحملات في الاساس التفتيش علي محلات الجزارة واللحوم المعروضة بها للتأكد من صلاحيتها للمستهلك وعدم مخالفة الجزار للتسعيرة وايضا التأكد من عدم وجود مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية .

وأكدت مصادر أمنية ان الحملات طوال الايام الماضية اشارت الي توفر جميع السلع الغذائية وعدم وجود نقص في اي منها مع الالتزام بالتفتيش الدائم علي التجار لمنع حالات الغش ورفع الاسعار، وتتولي ادارة شرطة التموين بالجيزة شن الحملات علي مذبحي المنيب وكرداسة لزيادة العمل بهما خلال الايام المقبلة مع التفتيش علي شوادر بيع الاضاحي خاصة التي تنتشر في بعض الأحيان بمحيط وزارة الزراعة بالدقي لإزالتها باعتبارها مخالفة تسبب إشغالا للطريق العام.

وارتكزت خطة تأمين عيد الاضحي المبارك على محورين أساسيين أولهما تعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية طوال أيام العيد، والثانى تعيين الخدمات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد عن طريق تكليف قيادات المباحث الجنائية بتأمين أماكن الصلاة بالمساجد والساحات بالميادين الكبري فى جميع الأنحاء وتضمنت الخطة ايضا تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية بحثية ونظامية أمام الملاهى والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية والنوادى التى تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، بهدف حفظ الأمن وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفيما يتعلق بطريق الكورنيش، يشهد انتشارًا أمنيًا مكثفًا على طول الكورنيش بقصد تأمينه وتأمين المواطنين الذين يأتون للتنزه عليه واستقلال المراكب النيلية، حيث يتم تعيين لواءات شرطة للإشراف على الخدمات الأمنية من قوات مكافحة العنف ضد المراة بقصد منع حدوث أى محاولات تحرش بالفتيات، ويتم توزيع أعداد كافية من رجال الشرطة على طول كورنيش النيل لتأمينه بالكامل وضبط ما من شأنه تعكير صفو احتفالات المواطنين .

وفيما يتعلق بدور رجال الحماية المدنية، يقوم فريق خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، بفحص المنشآت ومحيطها، بالإضافة إلى القيام بعمليات التعقيم الخاصة بتلك المنشآت والميادين وساحات الصلاة، للتأكد من سلامتها، ومن ثم تسليم المقار لعناصر التأمين والتشديد على القيام بجولات ميدانية موسعة تستهدف عمل مسح شامل بصفة دورية لمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية وأماكن المتنزهات والحدائق.

وقامت الادارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة الإشغالات وتسهيل المرور خاصة فى أيام العيد، مع مد فترات الورديات المسائية للثانية صباحا، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الأوناش حول الساحات، لمنع وقوف السيارات حول ساحات صلاة العيد وتسهيل حركة المرور.